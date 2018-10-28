На Харківщині автофургон в'їхав в автобус з пасажирами, є загиблий

У Харківській області автомобіль Ford Transit зіткнувся з рейсовим автобусом, унаслідок чого водій автофургона загинув. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

«27 жовтня о 17:30 на автошляху Чугуїв-Великий Бурлук між смт Печеніги та селом Кицівка 44-річний водій автомобіля Ford Transit виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з рейсовим автобусом сполученням «Печеніги–Харків», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, водій автомобіля від травм помер на місці пригоди. Крім того, на місці аварії лікарі надали допомогу його 46-річному пасажирові та 34-річному водієві автобуса.

Із 35 пасажирів автобуса ніхто не постраждав.

Обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, в ніч на 27 жовтня недалеко від селища Кольчино Мукачівського району у Закарпатській області на трасі Київ-Чоп зіткнулися мікроавтобус Renault Trafic і вантажівка Volvо, в результаті чого загинули троє людей.