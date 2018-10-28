Поліція повідомила про стан чотирьох постраждалих під час гонок у Кривому Розі

Поліція Дніпропетровської області відкрила провадження за фактом наїзду автомобіля на людей під час «Гонок на виживання» в Кривому Розі, в результаті чого травмовано двох дітей і двох дорослих.

«Одна з постраждалих - 10-річна дівчинка, з тяжкими травмами голови і тіла перебуває в реанімаційному відділенні лікарні. 5-річний хлопчик отримав травми середньої тяжкості. 53-річна жінка доставлена в травматологію, де їй поставили діагноз: закритий перелом тазу. Четвертий чоловік отримав легкі травми і від госпіталізації відмовився», - розповіли в поліції у неділю, 28 жовтня.

Правоохоронці уточнили, що за кермом гоночного автомобіля був 59-річний чоловік. Він не впорався з керуванням, виїхав за межі траси і наїхав на глядачів.

Як інформував ZAXID.NET, під час перегонів у Кривому Розі автомобіль в'їхав в натовп глядачів. За фактом ДТП порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Місцеві ЗМІ повідомляли, що під час виконання трюку у водія відмовили гальма.