Під час перегонів у Кривому Розі автомобіль в'їхав в натовп глядачів

В результаті аварії постраждали двоє дорослих і двоє дітей

СуспільствоАндрій Стець, 27 жовтня8220

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Під час перегонів у Кривому Розі автомобіль в'їхав в натовп глядачів
фото krivbass.city
За попередньою інформацією, під час виконання трюку у водія відмовили гальма

У Кривому Розі в суботу, 27 жовтня, під час перегонів «на виживання» автомобіль в'їхав у натовп і збив трьох глядачів. Як повідомляє «Перший криворізький», водій машини під номером 25 не впорався з керуванням, коли виконував каскадерський трюк.

«За попередньою інформацією, під час виконання трюку у водія відмовили гальма. Він в'їхав на повній швидкості в натовп глядачів», - пише видання.

В результаті постраждало двоє дорослих і двоє дітей. Трьох госпіталізували до лікарень. Дітей госпіталізували у 8-у міську лікарню. Хлопчик 5 років із закритою травмою грудної клітини. І дівчинка 10 років. Їй лікарі діагностували відкриту черепно-мозкову травму, травму живота, внутрішню кровотечу, множинні садна. Дитина знаходиться в реанімації, медики борються за її життя.

Місцевий сайт krivbass.city повідомляє, що автомобіль збув двох жінок і дитину, одна з жінок перебуває у важкому стані.

Відео «Перший криворізький»

27 жовтня на автодромі «Кривбас-екстрім» проходять завершальні перегони в 2018 році. У змаганнях беруть участь кілька десятків спортсменів. На дійство прийшли більше 3 тисяч криворіжців.

«Під час перерви між заїздами присутніх розважали каскадери. Один з гонщиків на машині виконував трюки. Але несподівано для всіх він втратив контроль над авто. Машина вилетіла в натовп глядачів, а потім врізалася в інший автомобіль», - пише видання.

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