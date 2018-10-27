Поліція розшукує винуватця смертельного наїзду на водія фури біля Львова

Трагічний інцидент потрапив на камеру відеоспостереження

СуспільствоАндрій Дрозда, 27 жовтня48341

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Поліція розшукує винуватця смертельного наїзду на водія фури біля Львова
фото Ігоря Зінкевича
Перед смертельним ДТП водій фури здійснив зупинку на узбіччі дороги у Малехові

Пізно ввечері у п’ятницю, 26 жовтня, на відрізку траси Київ-Чоп в межах с. Малехів біля Львова невідомий водій за кермом легковика вчинив наїзд на водія вантажівки Renault Premium, після чого покинув місце дорожньо-транспортної пригоди. Внаслідок наїду 34-річний водій вантажівки, мешканець м. Кривий Ріг загинув.

Фото з Facebook-сторінки Ігоря Зінкевича

На відео з місця події видно, що вантажівка зупинилася на узбіччі траси, а її водій вийшов з кабіни. У цей час в напрямку Львова рухався легковик темного кольору з кузовом седан, який з незрозумілих причин проїхав практично впритул з вантажівкою і збив водія, що стояв біля кабіни. Працівники поліції повідомляють, що після смертельного наїзду у нього може бути пошкоджений правий бік кузова.

За інформацією Національної поліції, інцидент відбувся о 21:13. Правоохоронці розшукують винуватця аварії, просять зголоситися свідків події та усіх, хто володіє будь-якою інформацією про обставини ДТП. Працівники поліції просять сповістити інформацію по телефону 102.

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