Нетвереза львів'янка перевозила в багажнику автомобіля трьох дітей

У п'ятницю, 26 жовтня, близько 23:00 під час патрулювання вул. Липинського у Львові працівники поліції помітили автомобіль Mercedes-Benz Vaneo, у багажному відділенні якого перебувало троє дітей.

За повідомленням прес-служби Патрульної поліції, правоохоронці зупинили автомобіль за порушення правил перевезення пасажирів. У салоні перебувало п'ятеро дорослих, а водійкою виявилася 37-річна львів'янка. Вона пояснила, що діти просто не помістилися до салону.

Загалом в автомобілі перебувало восьмеро осіб (фото Патрульної поліції у Львівській області)

Під час спілкування з водійкою інспектори відчули запах алкоголю та ознаки можливого сп’яніння. Перевірка за допомогою драгера підтвердила підозри патрульних. Пристрій визначив 0,36 проміле алкоголю у крові.

Правоохоронці склали постанову про порушення правил дорожнього руху та протокол за керування в нетверезому стані. Посвідчення водія вилучили до рішення суду.