Троє людей загинули на Закарпатті через зіткнення мікроавтобуса і вантажівки

18-річний водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу

СуспільствоАндрій Стець, 27 жовтня7850

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Троє людей загинули на Закарпатті через зіткнення мікроавтобуса і вантажівки
фото національної поліції
Медогляд показав, що водій вантажівки був тверезий

В ніч на 27 жовтня недалеко від селища Кольчино Мукачівського району у Закарпатській області на трасі Київ-Чоп зіткнулися мікроавтобус Renault Trafic і вантажівка Volvо, в результаті чого загинули троє людей. Про це повідомили у Нацполіції області.

Аварія сталася близько 1:00 ночі.

«Як з'ясували правоохоронці, 18-річний водій автомобіля Renault Trafic, рухаючись у напрямку Сваляви, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з вантажівкою Volvo під керуванням 49-річного іноземця. В результаті зіткнення на місці аварії загинув водій мікроавтобуса, 18-річний житель міста Мукачево, і його пасажир, віком близько 20 років. Особу останнього наразі встановлюють поліцейські», - йдеться у повідомленні.

Медогляд показав, що водій вантажівки був тверезий.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). У поліції призначили низку експертиз з метою встановлення причин та обставин аварії.

Нагадаємо, що поліція розшукує винуватця смертельного наїзду на водія фури біля Львова.

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