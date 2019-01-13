На Харківщині батько викинув 5-річного сина з вікна четвертого поверху

Працівники Чугуївського відділу поліції затримали чоловіка, який викинув 5-річну дитину з вікна 4 поверху. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

«Працівники Чугуївського відділу поліції затримали чоловіка, який викинув 5-річну дитину з вікна 4 поверху. Попередньо, хлопчик із закритою черепно-мозковою травмою був доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Стан його здоров’я медики оцінюють як задовільний», - зазначили у відділі комунікації.

Повідомлення про подію надійшло до районної поліції 13 січня близько 02:00.

При цьому у відомстві додали, що 40-річний батько дитини, мешканець міста Чугуїв, був затриманий, свою провину він не заперечив. Поліцейські встановили, що напередодні він вживав алкоголь. Сім’я потерпілого характеризується позитивно, на обліках в поліції не перебуває.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

При цьому перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що батько сам не розуміє, що підштовхнуло його до такого страшного вчинку.

«Щодо батька, то він плаче. З його слів: «Ліг спати з сином на одному ліжку, вночі прокинувся від кошмарного сну, й, не розуміючи, викинув дитину у вікно». Але з його розповіді, в той вечір він помірно вживав алкоголь, може, тому і приснився кошмар», - написав Аброськін.

За його словами, це не перший випадок, коли батьки в стані алкогольного сп’яніння, лягаючи спати в одне ліжко з маленькими дітьми, мимоволі калічать та вбивають їх.

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