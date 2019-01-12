На Івано-Франківщині вітчим побив до смерті 5-місячне немовля

Дитина загинула від отриманих травм головного мозку

СуспільствоАндрій Стець, 12 січня7821

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На Івано-Франківщині вітчим побив до смерті 5-місячне немовля
фото Національної поліції України
Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до 10 років

В Івано-Франківській області п'ятимісячна дівчинка померла від травм, завданих 26-річним вітчимом. Про це повідомили в Нацполіції області в суботу 12 січня.

Повідомлення про те, що в Перегінську лікарню «швидка допомога» доставила маленьку дитину без ознак життя, надійшло в поліцію 11 січня близько 12:00.

«За словами матері дівчинки, медиків викликали після того, як дитині вранці стало погано і її самопочуття різко погіршилося. Лікарі намагалися врятувати немовля, однак їх зусилля були марними», – йдеться в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, вночі дитина отримала тілесні ушкодження.

«Місцевого жителя розлютив плач молодшої дитини його 24-річної співмешканки, яка з цим немовлям та ще однією 3-річною дочкою восени переїхала до нього із Закарпаття. Чоловік підійшов до візка, де лежала дитина, і кілька разів ударив дівчинку по голові. За висновком медиків, дитина загинула від отриманих травм головного мозку», - розповіли в поліції.

26-річного жителя Рожнятівського району затримали. Вирішується питання про оголошення йому підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до 10 років.

Нагадаємо, лікарі визнали неосудною 36-річну жінку Катерину Бабкіну, яка втопила двох своїх дітей у столичному озері в жовтні цього року.

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