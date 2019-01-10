В Івано-Франківську мати з бабцею на Новий рік споїли 11-річну дитину

Хлопця госпіталізували до лікарні після батьківського частування горілкою

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 09:4612380

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В Івано-Франківську мати з бабцею на Новий рік споїли 11-річну дитину
фото ілюстративне
Дитина понад тиждень перебуває у лікарні

В Івано-Франківську мати та бабця напоїли горілкою 11-річного хлопця. Батьки святкували Новий рік, а після святкування виявили, що дитині погано. Йому викликати швидку допомогу, яка госпіталізувала дитину з алкогольним отруєнням.

Як пише «Курс», повідомлення про те, що швидка привезла 11-річного хлопчика з алкогольним отруєнням, у поліцію надійшло з лікарні. На місце виїхала патрульна поліція та представники ювенальної превенції.

З неповнолітнім у лікарню приїхали його мами та бабуся. Поки дитині надавали медичну допомогу, мама втекла. Бабуся, що залишилася у медзакладі, була нетверезою та з правоохоронцями спілкуватися відмовлялася.

Як повідомила керівниця обласної ювенальної превенції Алла Бойчук, згодом маму розшукали і розпитали про інцидент. Виявилося, що Новий рік 37-річна мама святкувала з 11-річним сином та 56-річною бабусею. Під час застілля пили горілку і наливали її хлопчику. «Пили втрьох – з дитиною», – зазначила Алла Бойчук.

Маму і бабусю планують притягнути до відповідальності за ст. 184 КУАП – неналежне виконання батьківських обов'язків.

Родину взяли під опіку спеціалісти міського Центру соціальних служб, попри це мати хлопчика наразі поїхала з Івано-Франківська.

Станом на 9 січня дитина перебувала у лікарні.

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