Українці найчастіше страждають на психічні недуги від алкоголю та наркотиків

Офіційна кількість таких хворих становить майже 700 тис. осіб

В Україні найбільша кількість пацієнтів із розладами психіки хворіє унаслідок вживання психоактивних речовин. Про це пише «Громдське» з посиланням на інформацію Міністерства охорони здоров'я.

За 2016 рік в Україні зареєстровано 694 928 людей з розладами психіки через вживання алкоголю та наркотичних речовин. Серед таких розладів: синдром залежності, амнестичний синдром, психотичний розлад та інші.

На другому місці — розлади, які пов'язані з травмами мозку чи церебральною дисфункцією 9 розлади нервової системи). До таких хвороб, зокрема, належать хвороба Альцгеймера, судинна деменція та інші. У 2016 році МОЗ зареєстровано 268 646 пацієнтів з цієї категорії.

Третє місце — група з розумовою відсталістю усіх ступенів. За 2016 рік було зареєстровано 227 392 хворих.

Четверта за кількістю зареєстрованих хворих в Україні група налічує 173 157 людей за 2016 рік. Це група шизофренії та шизоафективних розладів.

На п'ятому місці — невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади. Це, наприклад, депресії, тривожні розлади, фобії тощо. У 2016 році був зареєстрований 126 221 пацієнт.

Значно менше хворих з афективними, розладами пов'язаними з віком чи порушення розвитку дитини.

У МОЗ защначили, що у статистиці враховують лише тих людей, які проходили стаціонарне, амбулаторне чи консультативне лікування у закладах міністерства. Справжня кількість людей з тими чи іншими порушеннями психічного здоров'я може суттєво відрізнятися від офіційних даних.