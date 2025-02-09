Російський кулеметник Тасболат Ібрашев (посередині)

У Вовчанську Харківської області Сили оборони ліквідували російського кулеметника Тасболата Ібрашева, який прославився під час російсько-грузинської війни. Про це у неділю, 9 лютого, повідомив волонтер Сергій Стерненко. Крім того, ліквідацію Ібрашева підтвердили росіяни.

«Надійшла інформація про загибель знаменитого Тасболата Ібрашева [...] З надійних джерел стало відомо, що Тасболат загинув 3 лютого 2025 року у Вовчанську, Харківська область», – йдеться у повідомленні одного з російських Telegram-каналів.

Тасболат Ібрашев брав участь у російсько-грузинській війні. У серпні 2008 року у російських ЗМІ поширили світлину, де Ібрашев стоїть навпроти військової колони з автоматом. Російські медіа героїзували Ібрашева, заявляючи, що нібито він, маючи лише один автомат, не допустив проїзду грузинської військової колони через російський блокпост біля міста Ґорі (Грузія).

Світлина, завдяки якій прославився Тасболат Ібрашев

За даними казахського ЗМІ, окупант народився у Казахстані 16 січня 1984 року, однак у 1986-му році його родина переїхала до Росії. З 2008 до 2010 року він служив за контрактом у російській армії, а після – повернувся до Астрахані. Однак у вересні 2023 року Ібрашев знову долучився до Збройних сил Росії та відправився на війну проти України.

Нагадаємо, у січні 2025 року стало відомо, що Сили оборони ліквідували поета та автора пісень для зірок російської естради Олега Гегельського. Він народився у Черкасах, проте добровільно долучився до російської армії та воював проти України.