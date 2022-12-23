Шахрай отримав від людей понад 50 тис. грн

На Харківщині суд визнав винним у шахрайстві псевдоволонтера, який розміщував оголошення на сайті про збір коштів для придбання обладнання військовослужбовцям ЗСУ. При цьому кошти планував використати у свої цілях, розповіли в прес-службі Харківської обласної прокуратури.

«Правоохоронці встановили 54 епізоди незаконної діяльності «волонтера». На свій рахунок чоловік отримав від небайдужих людей понад 50 тис. грн», – розповіли в прокуратурі.

Суд визнав винним 29-річного чоловіка за фактом шахрайства (ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України) і призначив покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Калуський міськрайонний суд виніс вирок 24-річному в’язню, який через соцмережі збирав кошти для ЗСУ, але жодної допомоги військовим не відправив. Чоловіка визнали винним у шахрайстві та засудили до трьох років та вісім місяців ув’язнення.