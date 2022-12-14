Калуський міськрайонний суд вині вирок в’язню, який через соцмережі збирав кошти для ЗСУ, але жодної допомоги військовим не відправив. Чоловіка визнали винним у шахрайстві та засудили до трьох років та вісім місяців ув’язнення. У прокуратурі ZAXID.NET уточнили, що йдеться про 24-річного в'язня, який відбував покарання за крадіжку.

Про вирок в’язню у середу, 14 грудня, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури. За матеріалами справи, в’язень у кінці лютого 2022 року ошукав шістьох людей, які відправили йому кошти нібито для допомоги Збройним силам України

«Чоловік, перебуваючи у місцях позбавлення волі, у кінці лютого 2022 року через мобільний телефон зареєструвався у соціальній мережі та збирав кошти для допомоги Збройним силам України. Він отримував грошові перекази на банківську картку, але жодної допомоги військом не надавав», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі Івано-Франківської обласної прокуратури ZAXID.NET уточнили, що йдеться про 24-річного чоловіка, який відбував покарання за крадіжку. Калуський міськрайонний суд визнав його винним за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство) та засудив до трьох років та вісім місяців позбавлення волі.