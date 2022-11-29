На Івано-Франківщині суд призначив переселенцю з Луганської області два роки ув’язнення за продаж гуманітарної допомоги. За даними слідства, чоловік отримував гуманітарну допомогу нібито для сім’ї та двох малих дітей, однак насправді торгував гуманітаркою на місцевому ринку.

Як у вівторок, 29 листопада, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури, переселенець уже мав проблеми із законом, тому отримав реальний термін ув’язнення. У суді чоловік свою вину визнав.

«Упродовж травня-червня чоловік неодноразово навідувався до однієї із благодійних організацій та повідомляв неправдиву інформацію про свій сімейний стан та про те, що має малолітніх дітей. Для сім’ї він отримував гуманітарну допомогу, частину якої продавав на місцевому ринку», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство) та призначив чоловікові два роки ув’язнення. Оскільки гуманітарну допомогу обвинувачений, маючи не зняту та непогашену судимість за вчинення крадіжки.