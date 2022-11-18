За продаж авто, які мали бути передані армії, закарпатцю загрожує 7 років тюрми

50-річного мешканця Закарпаття підозрюють у продажі автомобілів, які ввозилися в Україну без сплати мита – як гуманітарна допомога ЗСУ. Чоловік купував машини закордоном, оформляв їх через київську громадську організацію як допомога для тероборони, а потім продавав через інтернет. Затримали закарпатця після продажу Suzuki Grand Vitara та Nissan X-Trail. Зараз йому загрожує до семи років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як у п’ятницю, 18 листопада, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, затриманий є мешканцем Тячівського району. За даними поліції, 50-річний чоловік оформляв автомобілі через громадську організацію, яка зареєстрована у Києві.

«В обхід процедури розмитнення, він завозив автівки із-за кордону. Надалі фігурант виставляв машини на продаж через онлайн-платформи. Затримали зловмисника під час зустрічі з черговим клієнтом та отримання грошей. Цього разу він продавав автівки Suzuki Grand Vitar та Nissan X-Trail», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнюють, що у документах 50-річний закарпатець зазначав, що позашляховики мала одержати громадська організація та передати на потреби територіальної оборони Києва.

«Замість того, щоб доправити автомобілі військовослужбовцям, закарпатець намагався реалізувати їх на одному з автомайданчиків в області. Крім того, розмістив оголошення і на спеціалізованому сайті. Вартість транспортних засобів становить 434 тисячі гривень», – додають у прокуратурі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 ККУ (продаж гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану). 50-річному мешканцю Тячівщини уже повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Кошти і позашляховики у чоловіка вилучили, вирішується питання про їх арешт.