Чернівецького адвоката офіційно звинуватили у продажі чотирьох автомобілів, які призначалися для Збройних сил. За версією слідства, машини були завезені в Україну як гуманітарна допомога для військових. Адвоката затримали при одержанні 7,3 тис. доларів за два авто. У разі доведення вини, підозрюваному може загрожувати до семи років ув'язнення.

Як у четвер, 12 жовтня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, адвокату висунули підозру в організації схеми продажу автомобілів, які були завезені з-за кордону як гуманітарна допомога.

«Громадянина викрито на продажі 4 транспортних засобів, які призначались для ЗСУ, на загальну суму майже 14 тис. доларів США. Його затримано у Чернівцях під час одержання обумовлених коштів за останніх два автомобілі у сумі 7,3 тис. доларів США», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі правоохоронці оголосили адвокату про підозру за ч. 3 ст. 201-2 ККУ (продаж гуманітарної допомоги). Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на три роки.