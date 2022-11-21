Нападник розлютився через те, що продавчиня відмовилася віддати йому безплатно спиртне

Долинський районний суд призначив 30-річному чоловіку 8 років ув’язнення з конфіскацією майна за напад на продавчиню магазину та розбій. Інцидент стався влітку 2022 року, чоловік розлютився через те, що продавчиня сільського магазину відмовилася віддати безплатно спиртне. Нападник кілька разів вдарив жінку ножем у шию, забрав гроші, продукти та втік. Поліція затримала чоловіка за кілька годин після злочину.

Про вирок 30-річному мешканцю Прикарпаття повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури у понеділок, 21 листопада. Випадок стався влітку у магазині в селі Гериня під Болеховом. 30-річний чоловік з ножем накинувся на продавчиню, яка відмовилася безплатно віддати йому алкоголь. Спершу нападник почав душити жінку, а коли вона втратила свідомість, ножем поранив шию продавчині та втік, викравши алкоголь та гроші із каси. Нападника вдалося затримати через дві години після злочину.

Долинський районний суд визнав 30-річного мешканця села Гериня винним за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій, вчинений з метою заволодіння чужим майном, в умовах воєнного стану, поєднаний із насильством небезпечним для життя та здоров’я потерпілої). За скоєне прикарпатцю присудили 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.