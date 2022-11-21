Затриманий рецидивіст з Одещини, який побив та пограбував львів'янина

У Львові до 9 років ув'язнення засудили мешканця Одеської області, який у квітні пограбував та побив львів'янина. Також Галицький районний суд вирішив конфіскувати майно у 35-річного розбійника, повідомила прес-служба прокуратури у понеділок, 21 листопада.

За даними прокуратури, затриманий за розбій 35-річний мешканець Одещини, раніше вже був неодноразово судимий за крадіжки. 15 квітня зловмисник напав на 37-річного львів'янина біля під’їзду одного з будинків у Львові на площі Кропивницького.

«Нападник намагався потрапити в будинок, щоб купити горілку, а постраждалий – щоб провідати дітей від першої дружини. Між ними виникла суперечка, кому швидше відчинять браму. Відтак, засуджений почав бити співрозмовника кулаками в голову, зламавши йому щелепу», – розповіли детальніше у прокуратурі.

Тоді рецидивіст забрав у напівпритомного львів'янина наплічник, у якому були 13 тис. грн і мобільний телефон. Поліції знадобився тиждень, аби знайти та затримати бандита.

Попри те, що обвинувачений у суді лише частково визнав свою провину, суд погодився з доводами прокуратури і визнав його винним. Злочинцеві присудили 9 років позбавлення волі.