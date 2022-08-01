Нападника поліцейські затримали вже за дві години після злочину

У селі Гериня під Болеховом 30-річний чоловік з ножем накинувся на продавчиню магазину, яка відмовилася безплатно віддати алкоголь. Спершу нападник почав душити жінку, а коли вона втратила свідомість, ножем поранив шию продавчині і втік, викравши алкоголь та гроші із каси. Нападника вдалося затримати через дві години після злочину.

Як у понеділок, 1 серпня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, інцидент стався ще 29 липня. Про напад на жінку в селі Гериня поблизу Долини поліцейським повідомили медики. Правоохоронці з'ясували, що у той день у магазин, в якому потерпіла працювала продавцем, зайшов чоловік та вимагав, щоб продавець віддала йому безплатно алкоголь.

«Жінка відмовилася, тоді нападник забіг за прилавок, почав душити потерпілу та завдавав їй удар кулаком в область голови. Коли жінка втратила свідомість, нападник ножем поранив її в шию. Заволодівши коштами та товаром фігурант покинув місце злочину», – йдеться у повідомленні поліції.

Нападником виявився 30-річний місцевий мешканець, який раніше вже мав проблеми із законом. Чоловіка затримали за дві години після нападу. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій). Наразі нападник перебуває у СІЗО, поліція перевіряє його можливу причетність до інших злочинів.