Обох нападників затримали за кілька годин після крадіжки самоката

Поліція затримала двох мешканців Івано-Франківська віком 19 та 22 роки за викрадення самоката у підлітка. Відомо, що юнаки підійшли до 13-річного хлопця, штовхнули його та відібрали самокат. Обох нападників поліцейські розшукали за кілька годин. Зараз юнаки перебувають у СІЗО, за скоєне їм загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Як у середу, 20 липня, повідомила прес-служба поліції Прикарпаття, виклик про грабіж у Франківську надійшов правоохоронцям від батька 13-річного потерпілого. Чоловік повідомив поліцейським, що двоє невідомих чоловіків на вулиці штовхнули його сина та відібрали самокат.

Нападниками виявилися двоє мешканців Івано-Франківська – 19-річний та 22-річний юнаки. Як з'ясували правоохоронці, самокат вони встигли здати до ломбарду.

Наразі обох фігурантів затримали, вони перебувають у СІЗО. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж). Через те, що крадіжка була скоєна під час воєнного стану, обом хлопцям загрожує від семи до десяти років ув’язнення. Також поліція перевіряє, чи причетні затримані до інших злочинів.