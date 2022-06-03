Обом підліткам наразі загрожує до 10 років ув'язнення

Поліція затримала двох підлітків із Закарпаття, які силою відібрали гроші від 33-річного перехожого. Неповнолітні попросили у чоловіка запальничку, а потім силою забрали у потерпілого 1,8 тис. грн. Обом нападникам за грабіж у воєнний час загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, напад на 33-річного мешканця села Онок Берегівського району стався у ніч на п’ятницю, 3 червня. Про крадіжку грошей поліцейським повідомив сам потерпілий.

«Чоловік розповів, що йшов по вулиці Шевченка, де до нього підійшли двоє молодих хлопців. Спочатку попросили запальничку, а коли наблизилися, то застосували силу і відібрали у потерпілого з кишені гроші у сумі 1850 гривень», – йдеться у повідомленні поліції.

Нападниками виявилися двоє місцевих підлітків, віком 14 та 15 років. Працівники поліції вилучили у них крадені гроші та повернуть їх потерпілому.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.