Трьом чоловікам з Івано-Франківської області оголосили про підозру у розбої з проникненням у житло, а також викраденні BMW X5 та квадроциклу. Злочини фігуранти вчиняли протягом 2020-2021 років. Під час обшуків у помешканнях чоловіків правоохоронці виявили зброю та боєприпаси. Усі фігуранти наразі перебувають під вартою.

Як у середу, 1 червня, повідомила прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, зловмисники неодноразово проникали до приватних господарств у Коломийському та Богородчанському районах, та викрадали майно потерпілих. «Вони напали на коломиянина, нанісши ряд ударів і зв’язавши його, винесли із будинку відеореєстратори. Також спільники незаконно заволоділи транспортними засобами інших потерпілих – автомобілем BMW X5 та квадроциклом BRP CANAM XTP», – йдеться у повідомленні.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі Івано-Франківської обласної прокуратури, усі троє зловмисників є місцевими мешканцями, злочини вони вчиняли протягом 2020-2021 років. Зокрема, викрадення BMW X5 та квадроцикла троє фігурантів скоїли у червні 2021 року. Під час проведення обшуків у них вилучено зброю та боєприпаси.

Правоохоронці повідомили трьом чоловікам про підозру за ч. 3 ст. 187 та ч. 3 ст. 289 ККУ (розбій, поєднаний з проникненням в житло та незаконне заволодіння транспортними засобами). Наразі фігуранти перебувають під вартою, розслідування триває.