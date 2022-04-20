На захист хлопців у 2018 році виступали їх односельчани

Двоє мешканців села Корчівці віком 29 та 26 років отримали 14 років ув’язнення за вбивство 60-річної односельчанки. Це остаточний вирок у скандальній справі про вбивство жінки, яка повернулася додому з Італії та покликала двох молодих односельчан ремонтувати дах. Злочин стався ще у грудні 2015 року, справа з того часу розглядалася у суді. За даними слідства, нападники жорстоко побили жінку до смерті, стягнули з неї золоту каблучку та вкрали гроші. На захист хлопців кілька разів виступали мешканці села, влаштовуючи мітинги під судом. Обвинувачені під час судового засідання вину не визнали.

Як у середу, 20 квітня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, 24 грудня 2015 року на той час 22-річний та 19-річний жителі села Корчівці напали на 60-річну односельчанку у неї вдома.

«Хотіли заволодіти її грошима та майном. Жінку жорстоко побили. Смертельний удар було нанесено стамескою (столярно-теслярним інструментом) у шию. Після скоєного нападники зняли з неї золоту каблучку та втекли з місця злочину», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Розгляд справи тривав із 2016 року, на захист обвинувачених хлопців виступали їх односельчани. Зокрема, у жовтні 2018 року близько двадцяти мешканців села Корчівці зібрались під будівлею Сторожинецького райсуду із плакатами про захист хлопців. Мітингувальники зазначали, що вважають суд і слідство несправедливими, наголошували, що півроку після вбивства хлопці були залучені до слідства як свідки, а на момент скоєння злочину вони нібито були закордоном.

Відомо, що 60-річна мешканка села Корчівці тривалий час працювала на заробітках в Італії, за два тижні до вбивства, у грудні 2015 року жінка повернулася з-за кордону, щоб доглядати 93-річного хворого батька. Жінка найняла молодих односельчан для ремонту даху. Хлопці, діючи з третім спільником, побили жінку, зв'язали і коли потерпіла вже не могла опиратися, вбили її, забивши залізну сторону стамески у горло жертви. Один із обвинувачених був сусідом потерпілої.

Як повідомляло місцеве видання «АСС» з посиланням на текст судового рішення, після вбивства чоловіки зняли із жертви золоту каблучку вартістю 2 тис. грн і втекли з місця скоєння злочину. Двоє обвинувачених під час суду у 2018 році не визнали своєї провини. Тоді хлопців також засудили до 14 років ув’язнення та зобов’язали виплатити понад 650 тис. грн компенсації доньці та чоловікові вбитої жінки.

У квітні 2022 року суд остаточно визнав мешканців села Корчівці винними за п. 6, ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 ККУ (розбійний напад і вбивство) та засудив обох до 14 років позбавлення волі. Свою вину хлопці у суді не визнали.