Озброєні чоловіки увірвалися до квартири, вдарили жінку та вимагали віддати гроші

В Івано-Франківську перехожі затримали двох озброєних чоловіків, які обікрали квартиру. Грабіжниками виявилися 48-річний чоловік та його 28-річний пасинок. Вони представилися працівниками комунального підприємства та увірвалися квартиру місцевих мешканців. Власниця помешкання змогла вирватися і покликати на допомогу перехожих, які й затримали зловмисників до приїзду поліції. За скоєне грабіжникам загрожує до 15 років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, інцидент стався ввечері вівторка, 31 травня. Виклик про грабіж правоохоронці отримали близько 20:00. «Перелякана жінка повідомила, що невідомі чоловіки, назвавшись представниками одного із комунальних підприємств, увірвались у квартиру. Як з’ясували правоохоронці, в одного із нападників був пістолет, а в другого – ніж. Вони вимагали з потерпілих гроші», — йдеться у повідомленні поліції.

Грабіжники нанесли жінці тілесні ушкодження, чоловік зміг відволікти зловмисників і цей момент потерпіла вирвалась з квартири, почала кликати на допомогу і викликала поліцію. Зловмисників затримали випадкові перехожі та притримали до приїзду поліції. Виявилось, що затримані — мешканці Івано-Франківська, вітчим та його пасинок.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій). За скоєне чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.