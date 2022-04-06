За скоєне мешканцю Чернівців загрожує до 15 років тюрми

Мешканець Чернівців запланував здійснити розбійний напад на будинок місцевої підприємиці, яка займається торгівлею. Правоохоронці влаштували засідку та затримали чоловіка одразу після нападу. У фігуранта вилучили 9 тис. доларів та 40 тис. грн. За скоєне мешканцю Чернівців загрожує до 15 років тюрми.

Як у середу, 6 квітня, повідомила прес-служба СБУ Чернівецької області, затриманий сам запропонував місцевого криміналітету вчинити розбійний напад на будинок знайомої підприємиці. Відомо, що жінка проживала в будинку одна і зберігала там велику кількість готівки, дорогоцінні банківські метали та ювелірні прикраси. «За умовами «угоди» ініціатор розбою мав отримати половину від награбованого, інша половина призначалася виконавцям. Правоохоронці затримали замовника безпосередньо біля будинку, на який планувався напад», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі поліції Буковини уточнюють, що чоловіка затримали у понеділок, 4 квітня. Правоохоронці влаштували засідку й одразу після скоєння злочину затримали нападника. У фігуранта вилучили 9 тис. дол. та 40 тис. грн.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій). Нападнику вже повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.