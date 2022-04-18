34-річного мешканця Вінницької області засудили до 5 років позбавлення волі за пограбування громадянки Індії у Чернівцях. За даними правоохоронців, у листопаді 2021 року українець вкрав у жінки телефон і втік.

Як у понеділок, 18 квітня, повідомила Чернівецька обласна прокуратура, пограбування сталося на вулиці Герцена у Чернівцях. Обвинувачений раніше притягувався до кримінальної відповідальності та був судимий за викрадення автомобіля.

«Під час судового розгляду встановлено, що у листопаді минулого року, по вулиці Герцена у Чернівцях, чоловік пограбував громадянку Індії. Заволодів її мобільним телефон та втік з місця скоєння злочину», – зазначається у повідомленні прокуратури.

Суд визнав 34-річного мешканця Вінниччини винним за ч. 2 ст. 186 ККУ (грабіж, вчинений повторно). За вчинене чоловікові призначили 5 років позбавлення волі.