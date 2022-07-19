Двоє 20-річних юнаків працювали на одному підприємстві з потерпілим чоловіком

У Рівному поліція затримала двох 20-річних грабіжників, які викрали у чоловіка 1 млн грн. Відомо, що вони працювали на підприємстві разом із потерпілим. У ніч, коли він мав виїжджати у рейс з великою сумою грошей для купівлі худоби, юнаки напали на нього і забрали сумку з грошима. Затримати зловмисників вдалось за два тижні після інциденту. За скоєне їм загрожує до 13 років тюрми.

Грабіж стався ще 4 липня, але про подію прес-служба поліції Рівненщини повідомила 19 липня, коли зловмисників затримали.

Як встановило слідство, близько 02:00 на вулиці Індустріальній у селищі Квасилів двоє чоловіків пограбували 60-річного місцевого мешканця. Чоловік, який працював водієм вантажівки, тієї ночі мав виїжджати у рейс. Він на велосипеді їхав до стоянки, де перебувала його вантажівка. При собі він мав сумку з 1,2 млн грн, які напередодні отримав від підприємця для купівлі худоби.

Дорогою його зустріли двоє чоловіків у темному одязі з прикритими обличчями, які, застосувавши силу, відібрали сумку та втекли.

З місця події поліцейські вилучили фрагменти пакету та одягу, а також 103 тис. грн, які під час шарпанини потерпілий встиг вихопити у зловмисників. Відтак грабіжникам вдалося заволодіти 1 млн 96 тис. грн.

Згодом працівники управління карного розшуку знайшли зловмисників. Ними виявились 20-річні мешканці Рівного, які працювали на підприємстві разом із потерпілим.

«18 липня поліцейські розшукали автомобіль, яким ті користувались. Під час санкціонованого обшуку у автомобілі виявили та вилучили майже 290 тис. гривень. Крім того, під час обшуку за місцем проживання грабіжників у одного виявили та вилучили 382 тис. гривень, а у іншого — 50 тис. грн та 300 доларів», — йдеться у повідомленні. Загалом у них вилучили близько 737 тис. грн.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч.5 ст. 186 ККУ (грабіж, вчинений в особливо великих розмірах). За скоєне їм загрожує до 13 років тюрми з конфіскацією майна.