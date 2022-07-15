Чоловік примотав односельця до електроопори скотчем і наніс йому декілька ударів палицею

Райсуд на Рівненщині призначив рік умовно 38-річному чоловікові, який в травні цього року примотав крадія до електроопори. Чоловік запідозрив знайомого у крадіжці мобільного і таким чином намагався змусити його повернути крадене. Після звільнення потерпілий звернувся в поліцію. Справу кваліфікували за статтею про катування. За два місяці після інциденту сторони уклали угоду про примирення.

До поліції 40-річний мешканець села Кургани Острозької громади звернувся 22 травня. Він повідомив, що односелець побив його і примотав скотчем до електроопори.

Як встановило слідство, 38-річний чоловік запідозрив знайомого у крадіжці мобільного. Зустрівши його біля місцевого магазину, він вимагав повернути вкрадене. Чоловік примотав його до стовпа, завдав декілька ударів палицею, після чого постраждалий пообіцяв ввечері повернути крадений телефон. Після інциденту він звернувся до поліції.

У вироку Острозького райсуду йдеться, що чоловік зазнав легких тілесних ушкоджень: у нього виявили декілька синців. Справу кваліфікували за ч.1 ст. 127 ККУ (катування).

В липні потерпілий та обвинувачений уклали угоду про примирення, у якій погодили призначене покарання. Обвинувачений визнав провину та розкаявся. Суддя не знайшов жодних обтяжуючих обставин, водночас пом'якшувальних обставин було декілька: чоловіка вперше судили за кримінальний злочин, він розкаявся, а також за місцем проживання його охарактеризували позитивно.

Відтак суддя Олег Василевич визнав його винним та звільнив від відбування покарання, призначивши рік умовно.