Про потерпілого відомо, що він ніде не працює і вже неодноразово потрапляв у поле зору поліції через адмінправопорушення

38-річному мешканцю Рівненщини загрожує до п'яти років тюрми за те, що він примотав скотчем до стовпа імовірного крадія. Чоловік запідозрив 40-річного односельчанина у тому, що він вкрав мобільний телефон. Він вдарив підозрюваного декілька разів палицею, а опісля примотав скотчем до електроопори. Після того, як потерпілий пообіцяв повернути телефон, його звільнили. Чоловік звернувся до поліції. Справу кваліфікували за статтею про катування, яка передбачає до п'яти років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, повідомлення про злочин надійшло ще 22 травня. Тоді 40-річний мешканець села Кургани Рівненського району повідомив про те, що односелець побив його та прив'язав до електроопори скотчем.

«Слідчі встановили, що 38-річний чоловік запідозрив місцевого жителя у крадіжці мобільного. Зустрівши на вулиці поблизу магазину, вимагав повернути крадене, інакше – прив'яже до стовпа. Власне це і зробив, завдавши односельцю при цьому ще й декілька ударів дерев'яною палицею. Коли той запевнив, що ввечері принесе, звільнив 40-річного чоловіка», – йдеться у повідомленні.

38-річному чоловікові повідомили про підозру за ч.1 ст. 127 ККУ (катування). Слідчі вже завершили розслідування та спрямували матеріали справи до суду. Підозрюваному загрожує від двох до п'яти років ув'язнення.

Відомо також, що потерпілий ніде не працює і потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення адміністративних правопорушень, зокрема і за перебування у громадських місцях у стані алкогольного сп'яніння.