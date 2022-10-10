Мешканця Хмельницького звинуватили у нападі на 10-річну дівчинку у ліфті. 40-річний чоловік помітив дитину ще на вулиці, пройшов за нею до ліфта, пригрозив пістолетом і сказав віддати телефон. Школярка віддала мобільний, але змогла втекти, коли двері ліфта відчинилися. На крики дівчинки вийшов сусід-військовий, який викликав правоохоронців. Поліція розшукала чоловіка, він уже перебуває у СІЗО. За скоєне нападнику загрожує до 15 років тюрми.

Як повідомляє прес-служба Хмельницької обласної прокуратури, 40-річний місцевий мешканець побачив 10-річну школярку з мобільним телефоном на вулиці, пройшов за дитиною до ліфта, а коли двері зачинилися, сказав віддати мобільний, погрожуючи пістолетом.

«Школярка злякалась та виконала вимоги зловмисника, а коли двері ліфта відчинились, вибігла за допомогою. Дитину почув сусід, який через поранення нещодавно повернувся із зони бойових дій, затримав зловмисника та забрав у нього крадений телефон. Проте підозрюваний вирвався та почав тікати. Військовослужбовець через біль у нозі не зміг його наздогнати та викликав поліцію», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Правоохоронці розшукали та затримали нападника. 40-річному мешканцю Хмельницького оголосили про підозру за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.