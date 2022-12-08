Мешканця Старокостянтинова посадили на один рік за несплату аліментів для доньки та ухилення від громадських робіт, призначених судом. 37-річний чоловік вже був судимий за заборгованість з виплат аліментів, не з’явився на громадські роботи, пробув чотири доби у СІЗО, проте після цього продовжував не платити аліменти.

Як у четвер, 8 грудня, повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури, 37-річний мешканець Старокостянтинова у квітні цього року за несплату аліментів був засуджений до суспільно-корисних робіт.

«Вперто не бажаючи виконувати законні вимоги суду, він продовжив злісно ухилятися як від сплати аліментів, так і від відбування суспільно корисних робіт, за що потрапив в ізолятор тимчасового тримання на 4 доби, але належних висновків для себе не зробив», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Відтак Старокостянтинівський районний суд визнав 37-річного чоловіка винним за ст. 389-2 ККУ (злісне ухилення від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт) та присудив йому один рік позбавлення волі. Обвинувачений ще може оскаржити вирок в апеляційному суді.