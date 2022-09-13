Волинський суд призначив 31-річному чоловікові три роки та два місяці тюрми за несплату аліментів. За рік чоловік заборгував своїм двом синам 31 тис. грн. Його визнали винним у злісному ухилення від сплати аліментів.

Про вирок стало відомо в вівторок, 13 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Як встановило слідство, з липня 2020 року по червень 2021 року мешканець села Мельники-Річицькі Ковельського району не платив аліменти на утримання своїх дітей. Загалом він заборгував їм 31 тис. грн.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 31-річного жителя села Мельники-Річицькі Ковельського району винуватим у злісному ухиленні від сплати аліментів на утримання двох синів та призначив йому покарання у виді трьох років та двох місяців позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Про чоловіка також відомо, що нещодавно він був судимий за самовільне залишення військової частини.