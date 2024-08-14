Екіпаж із трьох дівчат мав відпрацювати сьогодні останній день своєї ротації і завтра вже бути вдома

У середу, 14 серпня, у селищі Білий Колодязь Харківської області російські окупанти за допомогою FPV-дрона атакували машину медичного батальйону «Госпітальєри», внаслідок чого загинула одна медикиня.

Як повідомив у Facebook начальник слідчих поліції Харківщини Сергій Болвінов, вибухом з російського безпілотника зачепило також автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку. Там було троє людей, всі вони поранені.

Прес-секретарка «Госпітальєрів» Ольга Мурка у коментарі «Громадському» уточнила, що загинула одна медикиня, друга дістала нетяжке поранення та перебуває у свідомості.

Тим часом засновниця та командирка волонтерського Медичного батальйону «Госпітальєри», депутатка Яна Зінкевич повідомила, що росіяни вбили 35-річну медикиню Олександру Мулькевич з позивним «Майк».

Олександрі Мулькевич було 35 років (фото Яни Зінкевич)

За словами Зінкевич, екіпаж із трьох дівчат мав відпрацювати сьогодні крайній день своєї ротації і завтра вже бути вдома зі своїми сім'ями.

«Троє відважних українок, які обрали своєю місією порятунок людських життів, наймирнішу і найнебезпечнішу ідею, були змушені змінити свої мирні професії і долучитись до підтримки українських Сил оборони. На кривавому рахунку росіян іще одна обірвана молода доля відважної українки», – написала вона.