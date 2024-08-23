Наслідки нічної атаки села Богуславка Харківської області

Уночі 23 серпня російська армія вдарила керованою авіабомбою по прифронтовому селу Богуславка Борівської громади Ізюмського району Харківщини. Рятувальники дістали з-під завалів тіла 61-річного чоловіка та його 59-річної дружини. Поранень зазнала 78-річна жінка. Про це вранці повідомили у пресслужбі ДСНС у Харківській області та прокуратурі Харківщини.

За словами рятувальників, внаслідок удару зруйновано приватні житлові будинки та виникла пожежа у будівлі на площі 80 м2. Також у прокуратурі повідомили, що, попередньо, окупанти використали ФАБ-500 з модулем УМПК. Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Що відомо про ФАБ-500 з модулем УМПК

УМПК – нова технологія російських військових окупантів. Це електронний модуль, крила, які під'єднують до авіабомби. Туди задають координати, через супутник, і випускають з Білгородської області за координатами.

Як повідомляв «Мілітарний», точність влучення бомби за умови видимості супутників не перевищує восьми метрів. Зазвичай близько 15 метрів. Скидання такої бомби здійснюється з висоти 10-12 кілометрів, але не нижче кілометра.

Дальність польоту ФАБ-500 з модулем УМПК з висоти 10 км дорівнює 55 км. З висоти 12 км максимум 60 км. ФАБ орієнтований на атаку українських цілей на глибину 0 – 10 км від лінії фронту для цього скидання здійснюється не ближче 45 км від лінії фронту. Така дальність унеможливлює ураження літака противника українським комплексом БУК.