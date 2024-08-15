Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще п'ятеро – отримали поранення

У четвер, 15 серпня, російські окупанти атакували цивільне підприємство у Куп’янському районі Харківської області. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Подія трапилась близько 15:20. Росіяни випустили по селу Приколотне керовані авіаційні бомби. Одна з них влучила по території цивільного підприємства. Внаслідок атаки загинуло двоє чоловіків 44 та 57 років. Ще двоє жінок та троє чоловіків отримали поранення. Всі постраждалі та загиблі – працівники підприємства.

Крім того, внаслідок атаки розпочалась пожежа у будівлі складського приміщення площею 800 м². Також пошкоджень зазнала будівля місцевого ліцею.

Прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у середу, 14 серпня, у селищі Білий Колодязь Харківської області росіяни FPV-дроном атакували машину медичного батальйону «Госпітальєри». Внаслідок атаки загинула 35-річна медикиня Олександра Мулькевич з позивним «Майк».