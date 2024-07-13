Росіяни двічі вдарили по селищу Буди

Вдень суботи, 13 липня, російські військові двічі вдарили по селищу Буди Харківської області. Окупанти поцілили у цивільний об’єкт інфраструктури. Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Перший вибух на Харківщині пролунав близько 15:40. Тоді Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки постраждав 24-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення.

Вже через пів години росіяни знову вдарили по селищу. Голова Харківської ОВА повідомив, що внаслідок повторного обстрілу збільшилась кількість постраждалих. Станом на 17:43 відомо про 22 травмованих, ще двоє людей – загинули.

Крім того, через обстріл пошкоджень зазнав автомобіль швидкої допомоги, який приїхав на виклик.

Доповнено. О 19:28 голова Харківської ОВА Олег Синєгубв уточнив, що росіяни вдарили по залізничних об’єктах. Внаслідок обстрілу поранення отримали п’ятеро залізничників.

«Поранено: машиніста, начальницю станції, чергового по станції, старшого шляхового майстра та складача поїздів. Інших залізничників з осколковими пораненнями та контузією госпіталізовано, ще двом надано медичну допомогу на місці», – повідомив Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу загинули начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції, старший сержант поліції Олексій Кощій.

«Загалом поранено 22 людей: 16 чоловіків та 6 жінок віком від 14 до 81 року. Двоє людей у важкому стані, 13 у середньому, інші – в легкому», – розповів начальник Харківської ОВА.

Олег Синєгубов наголосив, що росіяни цілеспрямовано завдали двох ударів з проміжком у пів години, коли всі профільні служби вже прибули на місце події.

Нагадаємо, вдень суботи, 13 липня, росіяни двома авіабомбами атакували Мирноград Донецької області. Окупанти влучили у зупинку та адміністративну будівлю. Внаслідок атаки загинули четверо людей, ще дев’ятеро – отримали поранення.