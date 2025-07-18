Наразі чоловік перебуває під арештом

На Харківщині затримали 48-річного чоловіка, який шантажував 11-річну дівчинку та вчинив над нею сексуальне насильство. Про це у п’ятницю, 18 липня, повідомили у Нацполіції та прокуратурі Харківської області.

Подія трапилась у неділю, 13 липня, в Ізюмському районі. За даними слідчих, злочинець побачив дівчинку на дитячому майданчику. Він вкрав з сумки дитини, яку вона повісила на дерево, мобільний телефон та почав її шантажувати.

«Зловмисник шантажем заманив 11-річну односельчанку до покинутої будівлі та здійснив насильницькі дії сексуального характеру», – повідомили у Нацполіції.

48-річному чоловіку оголосили підозру у вчиненні сексуального насильства щодо дитини, яка не досягла 14-річного віку (ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України). Наразі суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді перебування під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Нагадаємо, у червні правоохоронці затримали 22-річного закарпатця, який проник на територію дитячого табору і розбестив двох дівчат, віком 10 і 12 років.