Служба безпеки затримала агента російської ФСБ, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бійців ЗСУ на прикордонних територіях Харківської області. Про це повідомила прес-служба СБУ у середу, 22 листопада.

Російським агентом виявився 41-річний житель Вовчанська, який у липні цього року був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ. У поле зору агресора чоловік потрапив через свої прокремлівські погляди.

Після вербування зрадник отримав від російської спецслужби інструкції щодо проведення розвідувально-підривної діяльності та обрав псевдонім «Лексус».

«Найбільше росіян цікавили можливі напрями руху важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, у тому числі гаубиць та РСЗВ у районі Вовчанська. Для орієнтовної установки таких маршрутів шпигун обходив місцевість та шукав сліди танкових гусениць. Також він вивідував інформацію у своїх знайомих під виглядом побутових розмов», – повідомили в СБУ.

Крім того, російський агент намагався дізнатися про місця базування підрозділів СБУ та Національної поліції поблизу кордону з РФ. А у разі ворожих прильотів зловмисник збирав інформацію про їхні наслідки та звітував окупантам.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його під час проведення дорозвідки.

Російському агенту повідомили про підозру в державній зраді, скоєну в умовах воєнного стану. Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно було затримано доцента харківського університету, який коригував удари росіян по місту. Також повідомлялося, що суд ухвалив вирок навіднику ракети росіян на Харківську ОДА.