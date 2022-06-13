Гелікоптер впав на тимчасово окупованій території між Сулигівкою та Довгеньким

На Ізюмському напрямку українські військові збили російський бойовий вертоліт. Про це у понеділок, 13 червня, повідомили на сторінці 93-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) «Холодний Яр» у Facebook.

«Сьогодні після обіду на Ізюмському напрямку, що на Харківщині, зенітно-ракетний дивізіон холодноярців знищив бойовий вертоліт Ка-52 російських загарбників», – зазначено в повідомленні.

Гелікоптер впав на тимчасово окупованій території між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке.

До слова, сьогодні на Харківщині ЗСУ знищили штаб російських військових.

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ станом на 13 червня, від початку повномасштабного російського вторгнення росіяни вже втратили 213 літаків та 178 гелікоптерів, а також близько 32,3 тис. осіб особового складу.