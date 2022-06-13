На Харківщині аеророзвідка Нацгвардії за допомогою БПЛА виявила штаб російських окупантів. Артилеристи ЗСУ завдали удару та знищили його. За інформацією прес-служби Нацгвардії України, в результаті знищено ворожий штаб, склад із боєприпасами, скупчення техніки та російських військових.

«За допомогою БПЛА виявили штаб противника, склад із боєприпасами, скупчення техніки та живої сили противника. Інформація була передана артилеристам ЗСУ. Вони успішно знищили цілі. Гвардійці також здійснювали корегування вогню артилерії по противнику та фіксацію результатів бойової роботи», – зазначено у повідомленні.

Завдяки цьому вдалося знищити склад боєприпасів, МТЛБ, легкове авто – так званий Z-мобіль, бронетехніку та дві армійські вантажівки, в одній з яких був боєкомплект.

Учасники операції відзначають, що це один із багатьох епізодів ефективної співпраці Національної гвардії та Збройних сил України у цій війні.

Зазначимо, що, станом на ранок 13 червня, з початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни вже втратили близько 32,3 тис. осіб, понад 1400 танків, майже 3,5 тис. бойових броньованих машин (ББМ), а також багато іншої техніки.

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