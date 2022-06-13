Камера з кабіни пілота фіксує запуск ракети «повітря-повітря», імовірно Р-73, та відстріл теплових пасток

Бригада тактичної авіації Василькова показала, як українські пілоти вправно працюють на багатоцільових винищувачах МіГ-29.

«Це ЗСУ! Немає пощади тому, хто напав на Україну мою!», – йдеться у коментарі до відео на сторінці бригади.

Камера з кабіни пілота фіксує запуск ракети «повітря-повітря» та відстріл теплових пасток.

Цікаво, що російські окупанти раніше вже декілька разів заявляли про знищення усієї української авіації.

Винищувачі МіГ-29 перебувають на озброєнні України з 1983 року. З того часу фахівці зробили безліч модифікацій МіГ-29. Відомо, що його довжина становить 17,3 метра, а висота – 4,3 метра. Порожній літак важить 10,9 тисячі кілограмів, а зі спорядженням – понад 15,1 кілограма. Ворожі позиції він вражає авіаційними гарматами ГШ-301.