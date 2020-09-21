До гасіння залучили чергову пожежну техніку та авіацію

На Херсонщині під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування «Південь» загорілася суха трава у полі. Вогонь перекинувся на ліс і охопив загалом 10 гектарів. Про пожежу повідомили у Генштабі Збройних сил України.

У відомстві розповіли, що завдяки діям особового складу, залученого до проведення навчань, і представників Державної служби з надзвичайних ситуацій розповсюдження вогню зупинили. Наразі ліквідовують наслідки пожежі.

До гасіння залучили чергову пожежну техніку та авіацію. Ніхто не постраждав.

Водночас у ДСНС уточнили, що лісова пожежа охопила 10 гектарів. Вогонь загрози населеним пунктам не несе.

До гасіння пожежі залучили загалом 104 людей та 32 одиниці техніки (зокрема 2 літаки АН-32П, які скидали воду). Військові надали 2 пожежні танки та вертоліт з водозливним пристроєм.

відео ДСНС

Зазначимо, що 19 вересня на півдні України, зокрема неподалік від адмінмежі з анексованим Кримом, розпочалися унікальні військові навчання «Об’єднані зусилля-2020». ЗСУ проводить їх разом з Великою Британією. У перший день сотні піхотинців десантувалися неподалік від адмінмежі з анексованим Кримом. Для британських військових така масова висадка стала першою за останні 10 років.

До слова, військовий полігон нещодавно горів також на Київщині.