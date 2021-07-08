У Генштабі зазначають, що полігон за станом оснащення один з найсучасніших в Європі

У Херсонській області повноцінно запрацював найбільший полігон Збройних сил «Ягорлик», площа якого близько 3,7 тисячі гектарів. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Фактичне облаштування полігона почалося у 2019 році. На ньому обладнали пункт управління, модуль розвідувально-інформаційного центру, подвійний модуль навчального корпусу, навчальні класи, ангари, технічні та складські приміщення, сонячну електростанцію та іншу необхідну інфраструктуру.

«Весь час, поки йшло будівництво полігону, він вже використовувався за призначенням, хоч і з деякими обмеженнями. Цього вимагали невідкладні потреби Збройних сил. Зараз основні роботи з облаштування завершені, і Державний випробувальний полігон «Ягорлик» на Херсонщині запрацював на повну силу. За станом оснащення це один з найсучасніших полігонів Європи. Площа майданчика становить близько 3,7 тис. га. Водночас робота з удосконалення інфраструктури продовжуватиметься», – розповів заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Радіон Тимошенко.

У Генштабі зазначають, що полігон за станом оснащення один з найсучасніших в Європі і буде постійно вдосконалюватися.

За словами Тимошенка, «Ягорлик» призначений для стрільб з усієї наявної номенклатури озброєння української армії, а також для випробування перспективної зброї великої дальності ураження. Так, з робочих місць полігону може здійснюватися управління авіацією й ведення протиповітряного бою сучасними технічними засобами, які є на озброєнні української армії.

«Наявна система візуального контролю дозволяє керівництву Збройних сил в режимі реального часу спостерігати за випробуваннями, навіть не виходячи з робочого кабінету в столиці», – зауважив Тимошенко.

Такий полігон був вкрай необхідний українським військам для тренувань протиповітряної оборони, ракетних військ і випробувань нового озброєння, такого як протикорабельний комплекс «Нептун» або реактивна система залпового вогню «Вільха». По суті він замінив втрачений майданчик науково-випробувального центру «Чауда» після окупації Криму Росією в 2014 році.