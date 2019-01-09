На Херсонщині рейсовий автобус з пасажирами злетів у кювет, є постраждалі

Водій автобуса не впорався з керуванням

У Херсонській області рейсовий автобус сполученням Одеса - Енергодар злетів у кювет і врізався в дерево. Аварія сталася на трасі в районі села Мала Лепетиха. Про це повідомили у Нацполіції Херсонської області в середу, 9 січня.

Як розповіли у відомстві, у поліцію звернувся житель Великолепетиського району, який повідомив, що неподалік с. Мала Лепетиха з траси в кювет злетів автобус і є постраждалі. На місце виїхали патрульні, медики та працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Поліцейські попередньо встановили, що через складні дорожні умови водій автобуса, в якому перебували 10 пасажирів, не впорався з керуванням. В результаті ДТП водій і двоє пасажирів отримали травми. На місці постраждалим була надана медична допомога і їх доправили у лікарні. Стан їхнього здоров'я задовільний.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Рух на цій частині дороги не обмежували.

Як інформував ZAXID.NET, у понеділок, 7 січня, у селі Лісний Хлібичин, що на Коломийщині, унаслідок лобового зіткнення мікроавтобуса Volksvagen T4 та легковика KIA Ceed загинули двоє людей, 11 отримали поранення.