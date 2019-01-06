Внаслідок ДТП у Бродівському районі загинула неповнолітня дівчина

ДТП трапилась біля села Ясенів

На трасі Київ-Чоп неподалік села Ясенів у Бродівському районі трапилась ДТП, внаслідок якої загинула неповнолітня дівчина. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП між мікроавтобусом Ford Transit та легковиком Ford Fiesta трапилась о 13:10. Внаслідок зіткнення тілесні постраждали семеро осіб, четверо з яких - діти. Одна з травмованих, неповнолітня дівчинка, померла дорогою до лікарні, іншим медики встановюють діагнози.

Особисті дані, зокрема вік учасників ДТП, уточняються. На місці події працює слідчо-оперативна група, поліцейські регулюють рух транспорту.