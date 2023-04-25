Заборона поширюється на всі види плавзасобів – спортивні судна, рибацькі, розважальні тощо

У Херсонській області заборонили вихід і перебування човнів та інших плавзасобів на воді. Відповідний спільний наказ підписали голова ОВА Олександр Прокудін та бригадний генерал, командувач оперативного угрупування військ «Херсон» Михайло Драпатий, повідомили у військовій адміністрації області.

Ухвалення такого рішення пояснюють намаганням зменшити ризик диверсій і терористичних загроз.

Заборона поширюється на всі види плавзасобів – спортивні судна, рибацькі, розважальні тощо. Виняток зробили для суден Сил оборони України та фахівців, які охороняють українські води.

Обмеження діятиме до скасування воєнного стану або окремого розпорядження.

Зазначимо, що 10 квітня на Херсонщині росіяни кинули гранату в човен з мирними мешканцями.