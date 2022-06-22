ЗСУ знищили батарею російських гаубиць

Артилеристи з 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу опублікували відео знищення артилерійських розрахунків військ держави-терориста Росії на Херсонщині.

Як відзначає УНІАН, зафіксовані на БПЛА розриви сталися досить близько від гаубиць супротивника. Це позитивний момент для ЗСУ у артилерійських дуелях з ворогом, оскільки зірвано обстріл вільної території росіянами, що зробити дуже складно, адже артилеристи обох сторін затримуються на вогневій позиції не більше десяти хвилин, після чого переїжджають на нову.

Крім того, існує висока ймовірність того, що постраждали артилеристи супротивника, а ворожі гаубиці зазнали серйозних пошкоджень.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні українські військові нанесли зосереджений удар по гарнізону окупантів на острові Зміїний, унаслідок чого росіяни зазнали значних втрат.