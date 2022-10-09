Українські військові вже звільнили 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє «РБК-Україна».

«Станом на сьогодні вже з початку активних бойових дій вивільнено понад 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку. Це продовжується робота і по закріпленню територій, і по зачистці, і по проведенню стабілізаційних заходів, оскільки населені пункти залишають в собі «сюрпризи», які залишили окупанти», – розповіла вона.

Водночас вона наголосила, що громадянам не варто поспішати з поверненням на визволену територію, оскільки загарбники, відходячи, мінують будівлі, об'єкти інфраструктури, дороги, поля. Крім того, під час обстрілів розлітаються касетні снаряди.

«Тому треба бути обачними і не поспішати повертатися на звільнені території, дати можливість фахівцям провести відповідні стабілізаційні заходи, що повернення було безпечним», – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в окремих районах Півдня України російські окупаційні війська здійснюють перегрупування, намагаються підтягувати резерви, а подекуди залишають позиції, аби відійти на безпечну відстань від контрнаступу ЗСУ.