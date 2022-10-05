Знищена російська військова техніка

В окремих районах Півдня України російські окупаційні війська здійснюють перегрупування, намагаються підтягувати резерви, а подекуди залишають позиції, аби відійти на безпечну відстань від контрнаступу ЗСУ. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

«Ворог намагається утримати окуповані території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони. Ворог активно веде повітряну розвідку, продовжуючи техногенний шантаж і тиск на цивільне населення, завдає ударів по цивільній інфраструктурі житлових районах тилових населених пунктів. По наших позиціях продовжує вести артилерійський вогонь, наносити ракетні удари», – йдеться у повідомленні.

На окремих напрямках фронту росіяни, у відповідь на контрнаступ ЗСУ, здійснюють перегрупування, намагаються підтягувати резерви, а подекуди залишають позиції, аби відійти на безпечну відстань.

Також відомо, що росіяни знищують власні запаси боєприпасів, а також намагаються знищити мости та переправи, аби уповільнити темпи атак ЗСУ.

Нагадаємо, напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Херсонщині звільнені від окупантів та стабілізовані 8 населених пунктів, а українська армія здійснює на півдні країни швидке і потужне посування.