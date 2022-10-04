У вівторок, 4 жовтня, Міністерство оборони України підтвердило звільнення села Давидів Брід на Херсонщині.

«Над селом Давидів Брід Херсонської області знову майорить український прапор. Українська морська піхота впевнено просувається до Чорного моря», – йдеться у повідомленні відомства в Twitter.

Міноборони також оприлюднило відео 35-тої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

The Ukrainian flag flies again over the village of Davydiv Brid, Kherson region.

The Ukrainian marines are confidently advancing towards the Black Sea

: 35th Marine Brigade. pic.twitter.com/HBi4P7aKrh — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 4, 2022

Зазначимо, що сьогодні зранку в соцмережах повідомлялося про звільнення низки населених пунктів Херсонщини, серед них згадувалося і про село Давидів Брід, яке від початку повномасштабного вторгнення було двічі окуповане. Однак, в Генштабі офіційно цю інформацію не підтверджували.

3 жовтня низка іноземних ЗМІ повідомили, що українські сили досягли найбільшого прориву на півдні від початку повномасштабного вторгнення Росії, прорвавши російську оборону та швидко просуваючись уздовж річки Дніпро. Знову ж таки, офіційної інформації від компетентних державних органів України наразі не надходило.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ продовжується, є нові звільнені населені пункти в кількох областях. Але інших подробиць він не навів.