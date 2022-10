У вівторок, 4 жовтня, Міністерство оборони України підтвердило звільнення села Давидів Брід на Херсонщині.

«Над селом Давидів Брід Херсонської області знову майорить український прапор. Українська морська піхота впевнено просувається до Чорного моря», – йдеться у повідомленні відомства в Twitter.

Міноборони також оприлюднило відео 35-тої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

The Ukrainian flag flies again over the village of Davydiv Brid, Kherson region.

The Ukrainian marines are confidently advancing towards the Black Sea

: 35th Marine Brigade. pic.twitter.com/HBi4P7aKrh